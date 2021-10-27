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Мороз до -7 ночью, а днем до +13: какой будет погода сегодня в Украине

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Украина, Среда 27 октября 2021 08:00
Мороз до -7 ночью, а днем до +13: какой будет погода сегодня в Украине Фото: погода в Украине 27 октября будет сухой, но ночью морозной (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 27 октября на всей территории Украины ожидается сухая и ясная погода. Температура воздуха днем составит днем +8 +13 градусов, а ночью ударят морозы до -7.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях столбики термометра днем поднимутся до +9 +12 градусов, а ночью упадут до 0 -3.

На севере страны температура воздуха днем поднимется до +9 +12, а ночью снизится до 0 +2.

В восточных областях днем синоптики прогнозируют до +8 +11 градусов, а ночью до -4 -7.

На юге страны днем столбики термометра покажут +10 +13, а ночью будут колебаться в пределах от 0 + 10.

В центральных областях синоптики обещают днем до +9 +13, а ночью до -1 -3 градусов.

Мороз до -7 ночью, а днем до +13: какой будет погода сегодня в Украине

Погода в Киеве

Сегодня в столице будет сухая и ясная погода. Температура воздуха днем составит +10 +12 градусов, а ночью упадет до 0 +2.

Мороз до -7 ночью, а днем до +13: какой будет погода сегодня в Украине

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Гидрометцентр Погода в Украине
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