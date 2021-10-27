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Мороз до -7 вночі, а вдень до +13: якою буде погода сьогодні в Україні

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 08:00
Мороз до -7 вночі, а вдень до +13: якою буде погода сьогодні в Україні Фото: погода в Україні 27 жовтня буде сухою, але вночі морозною (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 27 жовтня на всій території України очікується суха та ясна погода. Температура повітря вдень становитиме вдень +8 +13 градусів, а вночі вдарять морози до -7.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях стовпчики термометра вдень піднімуться до +9 +12 градусів, а вночі впадуть до 0 -3.

На півночі країни температура повітря вдень підніметься до +9 +12, а вночі знизиться до 0 +2.

У східних областях вдень синоптики прогнозують до +8 +11 градусів, а вночі до -4 -7.

На півдні країни вдень стовпчики термометра покажуть +10 +13, а вночі коливатимуться в межах від 0 +10.

У центральних областях синоптики обіцяють вдень до +9 +13, а вночі до -1 -3 градусів.

Мороз до -7 вночі, а вдень до +13: якою буде погода сьогодні в Україні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці буде суха та ясна погода. Температура повітря вдень становитиме +10 +12 градусів, а вночі впаде до 0 +2.

Мороз до -7 вночі, а вдень до +13: якою буде погода сьогодні в Україні

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Гідрометцентр Погода в Україні
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