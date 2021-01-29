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Мороз до -6 и снег с дождем: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 29 января, в большинстве областей Украины ожидается снежная погода. Днем температура воздуха в стране будет колебаться от -2 до +6, однако ночью ударят морозы.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня на севере, а также во Львовской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях будет снежно. В Закарпатской, Харьковской, Луганской, Донецкой областях и в Крыму ожидается снег с дождем. Во всех остальных регионах - без осадков.

В западных регионах температура воздуха днем будет колебаться от -2 до +4, а ночью от -6 до 0.

В центральных и северных областях температура воздуха днем составит от -1 до +3, а ночью столбики термометров покажут -6 -1 градус.

В южных и восточных регионах температура воздуха будет в пределах +1 +6, а ночью она ожидается от -4 до +4.

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Прогноз в Киеве

В Киевскую область и в столицу сегодня укроет снегом. Температура воздуха днем ожидается от -2 до +2, а ночью от -6 до -2.

Напомним, 29 января, на подавляющей территории Украины будет наблюдаться гололед. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Также РБК-Украина писало, что вчера из-за снегопада в Одессе отменили некоторые международные авиарейсы. Один рейс был перенаправлен в аэропорт "Борисполь".

Прогноз погоды
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