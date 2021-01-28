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Завтра на дорогах Украины ожидается гололед

Киев, Четверг 28 января 2021 15:02
Завтра на дорогах Украины ожидается гололед
Фото: гололед (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 29 января, на большей территории Украины будет наблюдаться гололед. Такие данные приводит Украинский гидрометцентр.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Таким образом, гололед на дорогах завтра ожидается во всех регионах, кроме южных и восточных областей. Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый. Такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

Отмечается, что в Киеве в пятницу также будет наблюдаться гололед.

Напомним, в Одесской области на автодороге М-05 Киев-Одесса из-за осложнения погодных условий образовалась пробка из около ста грузовиков. Дорожники задействовали снегоуборочную технику.

Кроме того, из-за сильных снегопадов в Одесской и Николаевской областях на дорогах государственного и местного значения ограничено движение транспорта, а к 8 населенным пунктам и вовсе отсутствует проезд.

Также РБК-Украина писало, что в Киеве просят водителей не пользоваться личным автомобилем из-за сильных снегопадов.

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