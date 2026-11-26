Погода в Україні

26 листопада в Україні тиск зростатиме й погоду без істотних опадів у більшості областей визначатиме поле високого тиску, лише на погоду південно-західної частини впливатиме атмосферний фронт, який вдень зумовить сніг, на Закарпатті та Одещині з дощем.

З північних напрямків надходитиме холодне повітря, проте на розподіл температури впливатиме захмарене небо, яке захищатиме нас від більшого холоду.

Загалом сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

Без істотних опадів, лише на Закарпатті і Прикарпатті вдень мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу, на Одещині переважно дощ.

Вночі та вранці у західних областях місцями туман, на дорогах ожеледиця.

Вітер північно-західний, у південно-західній частині південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вдень від 3° морозу до 3° тепла, на Закарпатті та півдні країни 2-7° тепла.

Фото: якою буде погода в Україні 26 листопада (інфографіка РБК-Україна)

Погода у Києві

У Києві та облаті сьогодні буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вдень від 2° морозу до 3° тепла, у Києві близько 0°.