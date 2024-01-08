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Мороз до -20, а в двух областях навіть до -25. Синоптики дали прогноз на завтра

Фото: синоптики дали прогноз в Україні на 9 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Завтра, 9 січня, негода й надалі вируватиме в Україні, місцями очікуються хуртовини. Вночі температура опуститься до 15-20° морозу, а в двох регіонах навіть до 25°.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"Вночі у південних та південно-східних областях, вдень на крайньому півдні країни сніг, місцями ожеледь, на решті території без опадів", - розповіли синоптики, додавши, що вітер буде північно-східний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с, у південній частині вночі місцями пориви 15-20 м/с, хуртовини.

При цьому, за даними Укргідрометцентра, температура вночі опуститься до 15-20° морозу, у Чернігівській та Сумській областях до 25°, вдень 7-12°.

"У південних областях та на Закарпатті вночі 8-13° морозу, в Криму 1-6° морозу, вдень 2-7° морозу, на Закарпатті та в Криму близько 0°", - додали синоптики.

Негода в Україні

В Україні внаслідок негоди на ранок знеструмлені сотні населених пунктів, найгірша ситуація зі світлом у Дніпропетровській області. Також у регіонах є збої у роботі громадського транспорту, а ожеледиця та сильний вітер спровокували падіння дерев, затори та аварії.

Найближчими днями негода продовжить вирувати. Зокрема, може значно погіршитись ситуація на дорогах, бо піщано-сольова суміш, яку використовують для посипання автодоріг, за температури нижче 15° морозу значно втрачає у своїх властивостях, тому не варто без гострої необхідності виїзджати з дому. Ситуація настільки складна, що в Одеській області переклали школи на онлайн навчання.

Крім того, раніше РБК-Україна писала, коли чекати на потепління.

 

 

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