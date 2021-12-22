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Мороз до -17, но без существенных осадков: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 22 декабря 2021 06:00
Мороз до -17, но без существенных осадков: прогноз погоды на сегодня Фото: погода в Украине 22 декабря беде преимущественно без существенных осадков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 22 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. Однако морозная погода продержится, местами ночью столбики термометра упадут до -17, на дорогах гололедица.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

В западных областях температура воздуха днем составит -2 -5 градусов, ночью -6 -14.

На севере страны столбики термометра покажут -5 -8 днем, а ночью -11 -13 градусов.

В восточных областях температура воздуха составит днем -8 -11, ночью -12 -17.

На юге страны днем синоптики прогнозируют -1 -4 градуса, а ночью -4 -10.

В центральных областях температура воздуха составит -3 -7 градусов днем, а ночью -9 -13.

Мороз до -17, но без существенных осадков: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем составит -6 -8, ночью -11 -13 градусов.

Мороз до -17, но без существенных осадков: прогноз погоды на сегодня

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Погода в Украине Укргидометцентр
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