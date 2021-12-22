Мороз до -17, но без существенных осадков: прогноз погоды на сегодня
Сегодня, 22 декабря в Украине без существенных осадков, лишь в Крыму небольшой снег. Однако морозная погода продержится, местами ночью столбики термометра упадут до -17, на дорогах гололедица.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
В западных областях температура воздуха днем составит -2 -5 градусов, ночью -6 -14.
На севере страны столбики термометра покажут -5 -8 днем, а ночью -11 -13 градусов.
В восточных областях температура воздуха составит днем -8 -11, ночью -12 -17.
На юге страны днем синоптики прогнозируют -1 -4 градуса, а ночью -4 -10.
В центральных областях температура воздуха составит -3 -7 градусов днем, а ночью -9 -13.
Погода в Киеве
Сегодня в столице без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура днем составит -6 -8, ночью -11 -13 градусов.