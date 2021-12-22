Мороз до -17, але без істотних опадів: прогноз погоди на сьогодні
Сьогодні, 22 грудня в Україні без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг. Однак морозна погода протримається, подекуди вночі стовпчики термометра впадуть до -17, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
У західних областях температура повітря вдень становитиме -2 -5 градусів, вночі -6 -14.
На півночі країни стовпчики термометра покажуть -5 -8 вдень, а вночі -11 -13 градусів.
У східних областях температура повітря складе вдень -8 -11, вночі -12 -17.
На півдні країни вдень синоптики прогнозують -1 -4 градуси, а вночі -4 -10.
У центральних областях температура повітря становитиме -3 -7 градусів вдень, а вночі -9 -13.
Погода в Києві
Сьогодні в столиці без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень складе -6 -8, вночі -11 -13 градусів.