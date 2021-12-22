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Мороз до -17, але без істотних опадів: прогноз погоди на сьогодні

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Україна, Середа 22 грудня 2021 06:00
Мороз до -17, але без істотних опадів: прогноз погоди на сьогодні Фото: погода в Україні 22 грудня беде переважно без істотних опадів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 22 грудня в Україні без істотних опадів, лише в Криму невеликий сніг. Однак морозна погода протримається, подекуди вночі стовпчики термометра впадуть до -17, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

У західних областях температура повітря вдень становитиме -2 -5 градусів, вночі -6 -14.

На півночі країни стовпчики термометра покажуть -5 -8 вдень, а вночі -11 -13 градусів.

У східних областях температура повітря складе вдень -8 -11, вночі -12 -17.

На півдні країни вдень синоптики прогнозують -1 -4 градуси, а вночі -4 -10.

У центральних областях температура повітря становитиме -3 -7 градусів вдень, а вночі -9 -13.

Мороз до -17, але без істотних опадів: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Києві

Сьогодні в столиці без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Температура вдень складе -6 -8, вночі -11 -13 градусів.

Мороз до -17, але без істотних опадів: прогноз погоди на сьогодні

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Погода в Україні Укргидометцентр
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