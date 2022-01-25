Мороз до -17 и снег почти по всей стране: прогноз погоды на сегодня
Фото: сегодня будет идти снег, а ночью мороз ударит до -17 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 25 января погода в Украине будет преимущественно со снегом, кроме северных областей. Местами ночью морозы ударят до -17.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Погода в Украине
По данным синоптиков, снег ожидается в южных и восточных территориях, а на западе - с дождем. При этом на севере снег прогнозируется только днем в Житомирской области. Ветер преимущественно западных направлений.
Температура воздуха будет составлять:
- в западных областях днем 0 -8 градусов, а ночью -10 -17;
- на севере страны днем -3 -4, ночью -9 -13 градусов;
- в восточных областях -2 -7 градусов днем, а ночью -5 -11;
- на юге страны днем -2 -5, ночью -3 -7 градусов;
- в центральных областях -3 -6 днем, а ночью -6 -10 градусов.
Погода в Киеве
В столице синоптики прогнозируют гололедицу. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах -5 -7 градусов, ночью -9 -11.
Напомним, вчера в украинских Карпатах температура воздуха опустилась до -23 градусов мороза.