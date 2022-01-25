Мороз до -17 и снег почти по всей стране: прогноз погоды на сегодня

Сегодня, 25 января погода в Украине будет преимущественно со снегом, кроме северных областей. Местами ночью морозы ударят до -17.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, снег ожидается в южных и восточных территориях, а на западе - с дождем. При этом на севере снег прогнозируется только днем в Житомирской области. Ветер преимущественно западных направлений.

Температура воздуха будет составлять:

в западных областях днем 0 -8 градусов, а ночью -10 -17;

на севере страны днем -3 -4, ночью -9 -13 градусов;

в восточных областях -2 -7 градусов днем, а ночью -5 -11;

на юге страны днем -2 -5, ночью -3 -7 градусов;

в центральных областях -3 -6 днем, а ночью -6 -10 градусов.

Погода в Киеве

В столице синоптики прогнозируют гололедицу. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах -5 -7 градусов, ночью -9 -11.