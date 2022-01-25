Мороз до -17 та сніг майже по всій країні: прогноз погоди на сьогодні
Фото: сьогодні йтиме сніг, а вночі мороз вдарить до -17 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні, 25 січня погода в Україні буде переважно зі снігом, окрім північних областей. Місцями вночі морози вдарять до -17.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
За даними синоптиків, сніг очікується у південних та східних територіях, а на заході - з дощем. При цьому на півночі сніг прогнозується лише вдень у Житомирській області. Вітер переважно західних напрямків.
Температура повітря складатиме:
- у західних областях вдень 0 -8 градусів, а вночі -10 -17;
- на півночі країни вдень -3 -4, вночі -9 -13 градусів;
- у східних областях -2 -7 градусів вдень, а вночі -5 -11;
- на півдні країни вдень -2 -5, вночі -3 -7 градусів;
- у центральних областях -3 -6 вдень, а вночі -6 -10 градусів.
Погода в Києві
У столиці синоптики сьогодні прогнозують ожеледицю. Стовпчики термометра вдень коливатимуться в межах -5 -7 градусів, вночі -9 -11.
Нагадаємо, вчора в українських Карпатах температура повітря опустилась до -23 градусів морозу.