Мороз до -14, сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Неділя 11 січня 2026 07:00
Мороз до -14, сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні Фото: синоптики дали прогноз погоди в Україні на 11 січня (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сьогодні, 11 січня, у низці регіонів очікується сніг, дощ та ожеледиця Вдень до -14 градусів морозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Сьогодні на півдні, сході, вдень і в більшості центральних областей буде хмарно, сніг та дощ. У південно-східній частині й на Харківщині значні опади, налипання мокрого снігу, ожеледь, на дорогах ожеледиця. Пориви південного вітру 15-20 м/с.

Температура на Одещині, Миколаївщині, Кіровоградщині, Дніпропетровщині та Харківщині вдень 5-10° морозу. У Херсонській, Запорізькій, Донецькій, Луганській областях та в Криму - від 2° морозу до 3° тепла.

На решті території хмарно з проясненнями, без опадів, лише у західних областях вдень невеликий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура 9-14° морозу. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Мороз до -14, сніг та ожеледиця: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 9-14° морозу, у Києві 10-12° морозу.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив кліматичний огляд другого зимового місяця та розповів, якої погоди варто очікувати в січні 2026 року.

