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Мороз до -12 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

Автор: Андрей Козловский

В пятницу, 12 февраля, во всех регионах Украины ожидаются осадки в виде снега и дождя. Днем температура воздуха на западе опустится до -12, однако на юго-востоке будет до +7 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

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Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня снегопады укроют все западные, северные, центральные регионы, а также Одесскую и Николаевскую области. Мокрый снег ожидается в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях, а в Крыму, Луганской, Донецкой областях - дождь.

В западных областях температура воздуха как днем, так и ночью будет колебаться от -12 до -10.

В центральных и северных областях температура воздуха днем и ночью будет от -11 до -4.

В восточных и южных регионах температура воздуха составит от -7 до +7, а ночью она будет в пределах -8 +7.

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня будет снежно. Температура воздуха днем, а также ночью ожидается от -11 до -9.

Напомним, сегодня в акватории Черного и Азовского морей ожидается шторм. Синоптики объявили второй уровень опасности, оранжевый.

Также РБК-Украина писало, что антициклон принесет в Украину сильное похолодание и ночные морозы до 27 градусов. После 20 февраля не исключается оттепель и потепление до нуля градусов.

Также в конце января в Укргидрометцентре не исключали возврата 30-градусных морозов до конца зимы. Как отметила заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня, такое похолодание продлится недолго.

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