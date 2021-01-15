Мороз до -11 и снегопад: прогноз погоды на сегодня

В пятницу, 15 января, преимущественно на всей территории Украины будет снежно. Температура воздуха как днем, так и ночью в западных и некоторых центральных регионах опустится до -11 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня снег будет идти во всех регионах, кроме Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей - там пасмурно и без осадков.

В западных областях температура воздуха днем ожидается от -11 до -4, а ночью она будет составлять от -11 до -7.

В центральных и северных областях температура воздуха днем будет колебаться от -11 до -2, а ночью от -11 до -5 градусов.

В восточных и южных регионах столбики термометров днем покажут -6 +4 градуса, а ночью их показатели будут в пределах -8 0.

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается снег. Температура воздуха будет колебаться от -11 до -8, а ночью от -13 до -8.

Напомним, в Украине до 18 декабря будут сильные морозы.

Также синоптики призывают не выходить на улицу без необходимости из-за то, что 15 января будет существенное снижение температуры воздуха.