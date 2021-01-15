ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Мороз до -11 та снігопад: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Андрій Козловський

У п'ятницю, 15 січня, переважно на всій території України буде сніжно. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз у всіх областях

Сьогодні сніг буде йти у всіх регіонах, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей - там похмуро та без опадів.

У західних областях температура повітря вдень очікується від -11 до -4, а вночі вона буде становити від -11 до -7.

У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від -11 до -2, а вночі від -11 до -5 градусів.

У східних та південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть -6 +4 градуси, а вночі їх показники будуть в межах -8 0.

Популярні новини

Прогноз у Києві

У Києві та області сьогодні очікується сніг. Температура повітря коливатиметься від -11 до -8, а вночі від -13 до -8.

Нагадаємо, в Україні від сьогодні до 18 грудня будуть сильні морози.

Також синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності через те, що 15 січня буде істотне зниження температури повітря.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Погода