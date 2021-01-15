Мороз до -11 та снігопад: прогноз погоди на сьогодні

У п'ятницю, 15 січня, переважно на всій території України буде сніжно. Температура повітря як вдень, так і вночі у західних та деяких центральних регіонах опуститься до -11 градусів.
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
Сьогодні сніг буде йти у всіх регіонах, окрім Одеської, Миколаївської, Херсонської та Запорізької областей - там похмуро та без опадів.
У західних областях температура повітря вдень очікується від -11 до -4, а вночі вона буде становити від -11 до -7.
У центральних та північних областях температура повітря вдень буде коливатись від -11 до -2, а вночі від -11 до -5 градусів.
У східних та південних регіонах стовпчики термометрів вдень покажуть -6 +4 градуси, а вночі їх показники будуть в межах -8 0.
У Києві та області сьогодні очікується сніг. Температура повітря коливатиметься від -11 до -8, а вночі від -13 до -8.
Нагадаємо, в Україні від сьогодні до 18 грудня будуть сильні морози.
Також синоптики закликають не виходити на вулицю без необхідності через те, що 15 січня буде істотне зниження температури повітря.