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В морги Киевской области свезли более 270 погибших. Большинство не идентифицированы

Фото: в моргах под Киевом много не идентифицированных тел (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля свезли более 270 погибших из разных областей Украины. В том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.

Сообщается, что тела осмотрены, но большинство из них остается неустановленными. Для идентификации в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и специальный номер для родных.

Если вы разыскиваете близких, напишите смс, или сообщение в Viber, WhatsApp или Telegram на номер +380936684014.

Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении:

  • Фамилия, имя отчество и дата рождения разыскиваемого;
  • Рост, размер обуви, размер одежды;
  • Наличие украшений (кольца, цепочки, кулоны, жетоны, крестики, часы и прочее);
  • Фото пропавшего;
  • Татуировка (подробное описание) - фото;
  • Особые приметы внешности (большие щели между зубами, вставные зубы, отсутствие зубов, вставленные пластины в кости, отсутствие или сросшиеся пальцы на ногах или руках);
  • Личные вещи и документы, которые могли быть при пропавшем (телефоны, паспорт, водительское удостоверение и прочее);
  • Номер телефона пропавшего;
  • Номер телефона контактного лица.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области от действий оккупантов погибли более 1 000 мирных жителей.

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Киевская область