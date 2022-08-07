В морги Киевской области свезли более 270 погибших. Большинство не идентифицированы

В морги Киевской области с 15 июня по 27 июля свезли более 270 погибших из разных областей Украины. В том числе с территории металлургического комбината "Азовсталь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook полиции Киевской области.
Сообщается, что тела осмотрены, но большинство из них остается неустановленными. Для идентификации в следственном управлении полиции Киевской области определены следователи и специальный номер для родных.
Если вы разыскиваете близких, напишите смс, или сообщение в Viber, WhatsApp или Telegram на номер +380936684014.
Информация для идентификации тела, которую нужно указать в сообщении:
Напомним, ранее сообщалось, что в Харьковской области от действий оккупантов погибли более 1 000 мирных жителей.
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