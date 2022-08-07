До моргів Київської області звезли понад 270 загиблих. Більшість не ідентифіковано

До моргів Київської області з 15 червня по 27 липня звезли понад 270 загиблих з різних областей України. У тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.
Повідомляється, що тіла оглянуті, але більшість з них залишається невстановленими. Для ідентифікації в слідчому управлінні поліції Київської області визначені слідчі та спеціальний номер для рідних.
Якщо ви розшукуєте близьких, напишіть смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp або Telegram на номер +380936684014.
Інформація для ідентифікації тіла, яку треба вказати в повідомленні:
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області від дій окупантів загинули понад 1 000 мирних жителів.
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