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До моргів Київської області звезли понад 270 загиблих. Більшість не ідентифіковано

Фото: у моргах під Києвом багато не ідентифікованих тіл (GettyImages)
Автор: Ілона Свиридова

До моргів Київської області з 15 червня по 27 липня звезли понад 270 загиблих з різних областей України. У тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook поліції Київської області.

Повідомляється, що тіла оглянуті, але більшість з них залишається невстановленими. Для ідентифікації в слідчому управлінні поліції Київської області визначені слідчі та спеціальний номер для рідних.

Якщо ви розшукуєте близьких, напишіть смс, або повідомлення в Viber, WhatsApp або Telegram на номер +380936684014.

Інформація для ідентифікації тіла, яку треба вказати в повідомленні:

  • Прізвище, ім'я по батькові та дата народження розшукуваного;
  • Зріст, розмір взуття, розмір одягу;
  • Наявність прикрас (кільця, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше);
  • Фото зниклого;
  • Татуювання ( докладний опис) - фото;
  • Особливі прикмети зовнішності (великі щілини між зубами, вставні зуби, відсутність зубів, вставлені пластини в кістки, відсутність або зрощені пальці на ногах або руках);
  • Особисті речі та документи, які могли бути при зниклому (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше);
  • Номер телефону зниклого;
  • Номер телефону контактної особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Харківській області від дій окупантів загинули понад 1 000 мирних жителів.

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Київська область