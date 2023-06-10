Море превращается в свалку: пограничники показали последствия подрыва ГЭС

В Одесской области пограничники фиксируют последствия подрыва оккупантами Каховской ГЭС. Побережье моря превращается в свалку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу в Telegram.

Из-за затопления населенных пунктов вещи, мусор, мебель, техника, автомобили другие предметы и даже дома течением смывает в Черное море. Поэтому побережье в Одесской области очень загрязнено.

"В Одесской області пограничники фиксируют последствия российского экоцида: море превращается в свалку и кладбище животных", - говорится в сообщении.

Пограничники говорят, что начинается мор рыб. Кроме того, вода выносит взрывчатку и боеприпасы. Поэтому местных жителей просят быть осторожными.

"Просим граждан не пренебрегать собственной безопасностью и при обнаружении опасных предметов обращаться в компетентные службы", - призывают пограничники.

Последствия террористического акта

Подрыв россиянами Каховской ГЭС привел к экоциду Кроме того, что затоплены населенные пункты, под водой оказались 30% природно-заповедного фонда Херсонской области.

По подсчетам правительства, оккупанты, подорвав ГЭС, нанесли окружающую среду ущерб на 55 млрд гривен.

Также после подрыва дамбы начался массовый мор рыбы. Жителям затопленных населенных пунктов запретили ловить рыбу. Минздрав призывает пить только бутилированную воду или кипятить ее перед употреблением, даже для мытья фруктов и овощей.

Больше о том, какие риски несет наводнение из-за подрыва Каховской ГЭС и есть ли угроза эпидемии - читайте в материале РБК-Украина.

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