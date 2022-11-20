Моравецький запропонував передати заарештовані активи РФ Україні. Прем'єр Фінляндії підтримала

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії запропонував конфіскувати активи Росії в ЄС на користь України. Фінський прем'єр Санна Марін його повністю підтримала.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.
За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають використовуватись на користь України.
"Ми маємо вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", – зазначив Моравецький.
Прем'єр-міністр Фінляндії також підтримала пропозицію свого колеги.
"Сподіваюся, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", - зазначила Марін.
Крім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Це був перший візит Моравецького до Фінляндії з моменту перебування на посаді прем'єр-міністра з 2017 року.
Раніше повідомлялося, що Європейський Союз заморозив загалом 68 млрд євро російських активів згідно з внутрішнім документом Єврокомісії, який охоплює аспекти взаємодії ЄК з Україною.
Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз вивчає можливість направити деякі іззаморожених активів Банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії. Для таких рішень потрібний перегляд правової основи.
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