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Моравецький запропонував передати заарештовані активи РФ Україні. Прем'єр Фінляндії підтримала

Фото: прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький під час візиту до Фінляндії запропонував конфіскувати активи Росії в ЄС на користь України. Фінський прем'єр Санна Марін його повністю підтримала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

За словами польського прем'єр-міністра, конфісковані кошти мають використовуватись на користь України.

"Ми маємо вдарити по Росії сильніше, ніж вона очікує", – зазначив Моравецький.

Прем'єр-міністр Фінляндії також підтримала пропозицію свого колеги.

"Сподіваюся, що Європейська комісія знайде правові рішення для імплементації цих заходів", - зазначила Марін.

Крім того, прем'єри обговорили майбутнє членство Фінляндії в НАТО, актуальні питання ЄС та двосторонні відносини. Це був перший візит Моравецького до Фінляндії з моменту перебування на посаді прем'єр-міністра з 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз заморозив загалом 68 млрд євро російських активів згідно з внутрішнім документом Єврокомісії, який охоплює аспекти взаємодії ЄК з Україною.

Як повідомляло РБК-Україна, Євросоюз вивчає можливість направити деякі іззаморожених активів Банку Росії на відновлення України. Обговорення перебуває в ранній стадії. Для таких рішень потрібний перегляд правової основи.

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