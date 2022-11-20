Моравецкий предложил передать арестованные активы РФ Украине. Премьер Финляндии поддержала

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.

"Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает", – отметил Моравецкий.

Премьер-министр Финляндии также поддержала предложение своего коллеги.

"Надеюсь, что Европейская комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер", – отметила Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Это был первый визит Моравецкого в Финляндию с момента пребывания в должности премьер-министра с 2017 году.