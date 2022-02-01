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Моравецький про "Північний потік-2": Німеччина передала пістолет в руки Путіна

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Вівторок 01 лютого 2022 14:54
Моравецький про "Північний потік-2": Німеччина передала пістолет в руки Путіна Фото: прем'єр Польщі Матеуш Моравецький (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що російський газопровід "Північний потік-2" небезпечний проект. За його словами, Німеччина, таки чином, передала президенту РФ Володимиру Путіну пістолет в руки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Північний потік-2" дуже небезпечний проект. Німеччина, таким чином, передає пістолет в руки Путіна. Я апелюю до наших партнерів, щоб вони зрозуміли ризики. Таким чином вони подбають про свою безпеку. Ми хочемо дружньо жити з РФ, але повинні враховувати всі небезпеки", - заявив Моравецький.

Нагадаємо, США пригрозили заморозити "Північний потік-2", якщо Росія нападе на Україну.

Зазначимо, президент США Джо Байден обговорив з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн поставки газу на випадок непередбачених обставин.

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Польша Російська Федерація Північний потік-2
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