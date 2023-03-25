Моравецький назвав ймовірні терміни прийняття 11-го пакету санкцій ЄС проти Росії

Моравецький наголосив на важливості запровадження нових санкцій проти Росії. Водночас не менш важливим є й ущільнення обмежень, які були прийняті раніше.

За словами прем'єра, Польща, зі свого боку, намагається вказувати Єврокомісії на прогалини в санкціях, якими користується Росія й водночас займає місце серед країн, які режисують нові обмеження проти ворога.

Відповідаючи на запитання, коли буде прийнято 11-й пакет санкцій, прем’єр висловив сподівання, що "впродовж найближчих двох місяців". Моравецький визнав, що в Брюсселі є "менше бажання щодо чергових санкцій" через "втому матеріалу".

"Тому завданням Польщі є переконати європейських партнерів: те, що діється в Україні, є абсолютно неприпустимим, що ми живемо в ключовий історичний момент і повинні відповідним чином реагувати", - наголосив Моравецький.

Прем’єр висловив сподівання, що Єврокомісія серйозно підійде до питання щодо санкцій проти близько 150 російських пропагандистів, які ширять ненависть проти України. Також важливими є обмеження через викрадення Росією українських дітей. Останній фактор може бути "каталізатором" для країн, які вагаються щодо необхідності запровадження обмеження.

"Це настільки брутальне явище (викрадення дітей - ред.), що ми повинні відреагувати як ЄС", - наголосив прем’єр.