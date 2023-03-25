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Моравецкий назвал вероятные сроки принятия 11-го пакета санкций ЕС против России

Фото: Матеуш Моравецкий, премьер-министр Польши (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Европейский союз может ввести следующий, 11-й, пакет санкций против России уже в течение следующих двух месяцев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого в интервью RMF FM.

Моравецкий отметил важность введения новых санкций против России. В то же время не менее важным является и уплотнение ограничений, которые были приняты ранее.

По словам премьера, Польша, со своей стороны, пытается указывать Еврокомиссии на пробелы в санкциях, которыми пользуется Россия и одновременно занимает место среди стран, которые режиссируют новые ограничения против врага.

Отвечая на вопрос, когда будет принят 11-й пакет санкций, премьер выразил надежду, что "в течение ближайших двух месяцев". Моравецкий признал, что в Брюсселе есть "меньше желания относительно очередных санкций" из-за "усталости материала".

"Поэтому задачей Польши является убедить европейских партнеров: то, что происходит в Украине, является абсолютно недопустимым, что мы живем в ключевой исторический момент и должны соответствующим образом реагировать", - подчеркнул Моравецкий.

Премьер выразил надежду, что Еврокомиссия серьезно подойдет к вопросу о санкциях против около 150 российских пропагандистов, которые распространяют ненависть против Украины. Также важны ограничения из-за похищения Россией украинских детей. Последний фактор может быть "катализатором" для стран, которые колеблются о необходимости введения ограничения.

"Это настолько грубое явление (похищение детей - ред.), что мы должны отреагировать как ЕС", - подчеркнул премьер.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал пересмотреть возможности России обходить санкции.

Тем временем ЕС планирует ввести санкции против стран, помогающих РФ покупать стиральные машины и подержанные автомобили для ремонта подбитых на фронте танков.

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