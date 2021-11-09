Моравецкий о мигрантах: Лукашенко их привез, он и должен вернуть домой

"Мы понимаем, что именно Лукашенко привел в Беларусь десятки тысяч человек. Именно он подталкивает их к восточной границе - иногда силой", - сказал польский премьер на внеочередном заседании Сейма, посвященном ситуации на границе с Беларусью.

По его словам, Лукашенко использует нелегальных мигрантов в качестве живого щита и именно он должен вернуть беженцев в свои страны.

Моравецкий также заявил, что безопасность восточной границы Польши впервые за 30 лет подверглась жесткой атаке. Он подчеркнул, что ее цель - создание хаоса в Евросоюзе.

Премьер добавил, что миграционный кризис на польской границе - часть политики российских властей, которые управляют Александром Лукашенко.

"Нам также придется защищать границы Республики Польша, и поэтому мы должны быть готовы противостоять всем действиям, известным нам и о которых мы еще не знаем", - резюмировал Моравецкий.