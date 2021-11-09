Моравецький про мігрантів: Лукашенко їх привіз, він і повинен повернути додому

"Ми розуміємо, що саме Лукашенко привів до Білорусі десятки тисяч людей. Саме він підштовхує їх до східного кордону - іноді силою", - сказав польський прем'єр на позачерговому засіданні Сейму, присвяченому ситуації на кордоні з Білоруссю.

За його словами, Лукашенко використовує нелегальних мігрантів в якості живого щита і саме він повинен повернути біженців у свої країни.

Моравецький також заявив, що безпека східного кордону Польщі вперше за 30 років зазнала жорсткої атаки. Він підкреслив, що її мета - створення хаосу в Євросоюзі.

Прем'єр додав, що міграційна криза на польському кордоні - частина політики російської влади, яка управляє Олександром Лукашенком.

"Нам також доведеться захищати кордони Республіки Польща, і тому ми повинні бути готові протистояти всім діям, відомим нам і про які ми ще не знаємо", - резюмував Моравецький.