Мораторій на закриття держбанками відділень під час війни: про яку кількість йдеться

Як зазначили в прес-службі, в період дії воєнного стану безперебійна робота держбанків має особливе значення для економіки та безпеки держави з огляду на велику кількість клієнтів, розгалужену мережу відділень (близько 50% всіх банківських відділень) та банкоматів (65% загальної банкоматної мережі).

У НБУ вважають, що рішення банків про значне скорочення мережі та персоналу для мінімізації витрат, потребують аналізу та, можливо, перегляду. Адже економічна ефективність від таких рішень може бути знівельована негативним соціальним ефектом та нести потенційні загрози національній безпеці України, перешкоджати нейтралізації наслідків воєнної агресії та післявоєнному відновленню економіки, зазначили в НБУ.

"Соціально відповідальний банкінг має стати пріоритетом для всіх фінансових установ під час війни, насамперед - для державних банків. Забезпечення максимальної доступності фінансових послуг для населення сьогодні є одним із стратегічних завдань їх діяльності", - зазначив голова НБУ.

Пишний також висловив сподівання на відповідну реакцію інших системно важливих банків, адже мета забезпечення доступності банківських послуг для найширших верств населення була визначальною і під час розбудови спільної банківської мережі power banking.

Станом на 1 січня 2023 року в Україні налічувалося 5 336 діючих структурних підрозділів банків. За 2022 рік їх кількість скоротилася на 1 349 (на 20,2%).