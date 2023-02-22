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Мораторий на закрытие госбанками отделений во время войны: о каком количестве идет речь

Фото: НБУ требует от госбанков прекратить закрытие отделений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Глава НБУ Андрей Пышный обратился в Министерство финансов, владеющее акциями госбанков, с предложением ввести мораторий на сокращение сети отделений государственных банков во время войны. Только за последний год госбанки сократили 763 отделения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отметили в пресс-службе, в период действия военного положения бесперебойная работа госбанков имеет особое значение для экономики и безопасности государства, учитывая большое количество клиентов, разветвленную сеть отделений (около 50% всех банковских отделений) и банкоматов (65% общей банкоматной сети). .

В НБУ считают, что решения банков о значительном сокращении сети и персонала для минимизации расходов требуют анализа и, возможно, пересмотра. Ведь экономическая эффективность таких решений может быть нивелирована негативным социальным эффектом и нести потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, препятствовать нейтрализации последствий военной агрессии и послевоенному восстановлению экономики, отметили в НБУ.

"Социально ответственный банкинг должен стать приоритетом для всех финансовых учреждений во время войны, прежде всего - для государственных банков. Обеспечение максимальной доступности финансовых услуг для населения сегодня является одной из стратегических задач их деятельности", - отметил глава НБУ.

Пышный также выразил надежду на ответную реакцию других системно важных банков, ведь цель обеспечения доступности банковских услуг для широких слоев населения была определяющей и при развитии совместной банковской сети power banking.

По состоянию на 1 января 2023 года в Украине насчитывалось 5 336 действующих структурных подразделений банков. За 2022 год их количество сократилось на 1349 (на 20,2%).

Четыре государственных банка сократили за год 763 отделения (22,3%) до 2 657. Больше всего отделений осталось в государственном ПриватБанке - 1 210, который впервые опередил Ощадбанк.

Кроме того, в 2022 году произошло сокращение платежной инфраструктуры (программно-технических комплексов самообслуживания и платежных терминалов) на 16% - с 33,6 тысячи до 28,3 тысячи.

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