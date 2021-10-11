Мораторий на экспорт лома крайне необходим, чтобы защитить украинцев от потери рабочих мест, - нардеп

Украине крайне необходимо ввести временный мораторий на экспорт лома, чтобы сохранить рабочие места и спасти от кризиса отрасли, содержащие целые города.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление народного депутата Алексея Мовчана.
"Запрет на экспорт лома необходима, все зависит только от того, насколько глубоко власть понимает проблему. Металлоперерабатывающая индустрия - это действительно самые большие налогоплательщики, крупнейшие работодатели. Это градообразующие предприятия! Поэтому это (мораторий - ред.) является сверхкритичным для сохранения хотя бы какой еще конкурентоспособности украинской экономики в мире. Если мы хотим сохранить то, что есть - правительство должно принять решение (о запрете экспорта - ред.), - пояснил он в эфире телеканала "Украина 24".
Он также отметил, что необходимо принять соответствующие меры, касающиеся экспортеров лома, которые работают нечестно и манипулируют экспортными ценами, то есть фактически условно продают металлолом по 500 долларов за тонну, а декларируют, что вывезли его по 300 долларов. И напомнил, что мораторий предлагается ввести временно, а не на постоянной основе.
"У нас непрогнозируемые цены на сырье в постпандемичний или пандемический период. Мораторий - это временная мера, к которому нормально смогут отнестись наши международные партнеры, ведь мы является членом ВТО. Но во время пандемии, считая количество налогов и количество рабочих мест в этой отрасли - мы должны временно ее защитить", - резюмировал Мовчан.
Напомним, ранее металлурги обратились с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом временно ограничить экспорт лома и не допустить остановки украинских предприятий, которые уже страдают от дефицита сырья. Позже Министерство экономики опубликовало проект постановления об ограничении экспорта, но принятие проекта по неизвестным причинам отсрочили.
Между тем народный депутат Андрей Николаенко отметил: установленные пошлины на экспорт металлолома не способны предотвратить массовый вывоз сырья из Украины, и Минэкономики необходимо срочно ввести временный запрет на экспорт лома.