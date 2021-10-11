Мораторій на експорт брухту вкрай необхідний, щоб захистити українців від втрати робочих місць, - нардеп

Україні вкрай необхідно ввести тимчасовий мораторій на експорт брухту, щоб зберегти робочі місця і врятувати від кризи галузі, які утримують цілі міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву народного депутата Олексія Мовчана.
"Заборона на експорт брухту необхідна, все залежить лише від того, наскільки глибоко влада розуміє проблему. Металопереробна індустрія - це насправді найбільші платники податків, найбільші роботодавці. Це містоутворюючі підприємства! Тому це (мораторій, - ред.) є надкритично для збереження хоча б якоїсь ще конкурентоспроможності української економіки у світі. Якщо ми хочемо зберегти те, що є - уряд має прийняти рішення (про заборону експорту - ред.), - пояснив він у ефірі телеканалу "Україна 24".
Він також наголосив, що необхідно вжити відповідних заходів щодо експортерів брухту, які працюють нечесно і маніпулюють експортними цінами, тобто фактично умовно продають металобрухт по 500 доларів за тонну, а декларують, що вивезли його по 300 доларів. І нагадав, що мораторій пропонується ввести тимчасово, а не на постійній основі.
"У нас непрогнозовані ціни на сировину в постпандемічний чи пандемічний період. Мораторій це тимчасовий захід, до якого нормально зможуть віднестися наші міжнародні партнери, адже ми є членом СОТ. Але під час пандемії, рахуючи кількість податків і кількість робочих місць у цій галузі - ми маємо тимчасово її захистити", - резюмував Мовчан.
Нагадаємо, раніше металурги звернулися з відкритим листом до президента України Володимира Зеленського з закликом тимчасово обмежити експорт брухту і не допустити зупинки українських підприємств, які вже страждають від дефіциту сировини. Пізніше Міністерство економіки опублікувало проект постанови про обмеження експорту, але прийняття проекту з невідомих причин відстрочили.
Тим часом народний депутат Андрій Ніколаєнко зазначив: встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт лому.