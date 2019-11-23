Moody's улучшило прогноз рейтинга украинского правительства

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Прогноз рейтинга правительства Украины был изменен со "стабильного" на "позитивный"

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, прогноз рейтинга правительства Украины был изменен со "стабильного" на "позитивный".

"Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service улучшило прогноз рейтинга правительства Украины со "стабильного" на "позитивный", подтвердив долгосрочные рейтинги эмитента и приоритетных необеспеченных кредитов Украине на уровне "Caa1", - указано в сообщении министерства.

Напомним, в апреле Международное рейтинговое агентство Moody's предупредило о рисках для кредитного рейтинга Украины, если национализированный ПриватБанк будет возвращен Игорю Коломойському. В Moody's отметили, что изменения в банковском секторе, в том числе в ПриватБанке, стали одним из крупнейших успехов экономических реформ в Украине за последние п пять лет.

Как писало РБК-Украина, в июле Moody's ухудшило прогноз для банковской системы Украины с "позитивного" на "стабильный". В агентстве отметили, что потребительские кредиты, которые быстро растут, создадут риски для качества активов в долгосрочной перспективе.