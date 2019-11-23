Moody's поліпшило прогноз рейтингу українського уряду

Фото: Moody's (www.moodys.com)

Прогноз рейтингу уряду України був змінений зі "стабільного" на "позитивний"

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу уряду України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Зокрема, прогноз рейтингу уряду України був змінений зі "стабільного" на "позитивний".

"Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингу уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1", - вказано у повідомленні міністерства.

Нагадаємо, у квітні Міжнародне рейтингове агентство Moody's попередило про ризики для кредитного рейтингу України, якщо націоналізований ПриватБанк буде повернутий Ігорю Коломойському. У Moody's відзначили, що зміни в банківському секторі, в тому числі в ПриватБанку, стали одним з найбільших успіхів економічних реформ в Україні за останні п'ять років.

Як писало РБК-Україна, у липні Moody's погіршило прогноз для банківської системи України з "позитивного" на "стабільний". В агентстві зазначили, що споживчі кредити, які швидко ростуть, створять ризики для якості активів у довгостроковій перспективі.