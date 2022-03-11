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Moody's снизило до преддефолтного уровня рейтинги почти 100 крупнейших компаний РФ

Автор: Александр Белоус

Международное рейтинговое агентство Moody's снизило рейтинги 95 российских компаний. Это произошло после понижения суверенного рейтинга России с мусорного до преддефолтного уровня Ca.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Рейтинги большинства компаний из списка были снижены до нового странового потолка - "Caa2".

Прогнозы для всех рейтингов "негативные", что отражает существенные риски для макроэкономической стабильности России из-за жестких и скоординированных санкций Запада, а также из-за последствий введенных Центробанком РФ мер контроля за движением капитала.

Ранее международное рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинг правительства России с B3 до Ca, что было обусловлено серьезными опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Moody's