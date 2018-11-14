Moody's повысило рейтинг Киева

Фото: Moody's (flickr.com/L'echiquier financier)

Прямой долг Киева существенно сократился с 2013 года

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило рейтинг города Киева с уровня Caa3 до Caa2 с позитивным прогнозом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию агентства.

Рейтинговое действие отражает мнение Moody's о том, что кредитоспособность Киева значительно улучшилась, создав базу для большей устойчивости к внешним рискам. В частности, в агентстве отметили расширение доходов города благодаря увеличению поступлений от налога дохода на физических лиц, роста правительственных трансфертов.

Как напоминают аналитики, Moody's, Киев пользуется своим столичным статусом и остается одним из самых богатых городов в стране: с ВВП на душу населения в 340% от национального уровня. Согласно прогнозу Moody's, ВВП в Украине должен вырасти на 3,5% в 2018 году, а в 2019 году - на 3,2%.

Как ожидает Moody's, постепенное восстановление экономики Украины приведет к увеличению поступлений от налогов и доходов от собственных источников города.

Повышение рейтинга Киева также отражает успешное завершение обмена евробондов на 101 млн долларов из оставшейся части еврооблигаций на сумму 250 млн долларов.

Прямой долг Киева постепенно упал до относительно умеренного уровня 34% от операционных доходов в 2017 году с пика в 85% в 2013 году, отметил в агентстве.

Напомним, ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Киева на уровне "B-".

В сентябре 2018 года в международном рейтинговом агентстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда.