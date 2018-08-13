В Fitch пояснили, от чего зависит кредитоспособность Украины

Поддержка МВФ является ключевым фактором кредитоспособности Украины

В Международном рейтинговом агенстве Fitch Ratings заявили, что кредитоспособность Украины напрямую зависит от поддержки Международного валютного фонда (МВФ). Об этом говорится в пресс-релизе агентства, размещенного на официальном сайте.

"Программа расширенного финансирования от Фонда является ключом к сохранению международных резервов при растущих платежах по государственному долгу", - считают в агенстве.

Также отмечается, что для очередного пересмотра программы МВФ Украина должна обеспечить создание Антикоррупционного суда, а также сохранить стабильную бюджетную политику.

"Продолжение сотрудничества с МВФ и международными партнерами будет иметь важное значение для поддержания улучшений в макроэкономической стабильности, ограничения отступлений от принятых реформ и безопасного доступа к официальному и рыночному финансированию", - добавили в агенстве.

Ранее Fitch Ratings подтвердило оценку роста мирового ВВП в 2018 году на уровне 3,3%, в 2019 году - 3,2%, несмотря на ухудшение прогнозов для половины из 20 стран, рассматриваемых в рамках глобального экономического прогноза (GEO).

Согласно прогнозам аналитиков Fitch в целом по миру ожидается сохранение уверенного роста, несмотря на растущую напряженность в торговых отношениях и политические риски. Однако, одним из основных рисков для мировой экономики остается возможность более быстрого усиления инфляции в США, чем ожидалось.

Также Fitch Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "B-".