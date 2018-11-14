Moody's підвищило рейтинг Києва

Фото: Moody's (flickr.com/L'echiquier financier)

Прямий борг Києва істотно скоротився з 2013 року

Міжнародне рейтингове агентство Moody's підвищило рейтинг міста Києва з рівня Caa3 до Caa2 з позитивним прогнозом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публикацию агентства.

Рейтингова дія відображає думку Moody's про те, що кредитоспроможність Києва значно покращилася, створивши базу для більшої стійкості до зовнішніх ризиків. Зокрема, в агентстві відзначили розширення доходів міста завдяки збільшенню надходжень від податку доходу на фізичних осіб, зростання урядових трансфертів.

Як нагадують аналітики, Moody's, Київ користується своїм столичним статусом і залишається одним з найбагатших міст в країні: з ВВП на душу населення у 340% від національного рівня. Згідно з прогнозом Moody's, ВВП в Україні має зрости на 3,5% в 2018 році, а в 2019 році - на 3,2%.

Як очікує Moody's, поступове відновлення економіки України призведе до збільшення надходжень від податків і доходів від власних джерел міста.

Підвищення рейтингу Києва також відображає успішне завершення обміну євробондів на 101 млн доларів з решти єврооблігацій на суму 250 млн доларів.

Прямий борг Києва поступово впав до відносно помірного рівня 34% від операційних доходів в 2017 році з піку в 85% в 2013 році, зазначили в агентстві.

Нагадаємо, раніше міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгострокові рейтинги дефолту Києва на рівні "B-".

У вересні 2018 року в міжнародному рейтинговому агентстві Fitch Ratings заявили, що кредитоспроможність України безпосередньо залежить від підтримки Міжнародного валютного фонду.