Moody's оценило потребности Украины в международной помощи до конца года

"Тяжесть экономического ущерба от затянувшегося военного конфликта будет иметь долгосрочные негативные последствия для государственных финансов, увеличивая риски для устойчивости долга", - говорится в сообщении.

Moody's ожидает, что значительная международная финансовая поддержка поможет смягчить прямые внешние риски и риски ликвидности. По оценкам Moody's, международные финансовые институты и другие доноры выделили около 38 млрд долларов финансовой поддержки, из которых 5 млрд долларов уже были выданы с начала вторжения, что должно покрыть значительную часть расчетных потребностей Украины в финансировании на 2022 год.

Кроме того, открытие счета в Международном валютном фонде (МВФ) для направления донорских ресурсов на платежный баланс и бюджетные нужды, включая возможность для стран передавать специальные права заимствования, приведет к дальнейшему увеличению финансирования.

"Обеспокоенность по поводу устойчивости такого высокого бремени государственного долга в среднесрочной перспективе может затруднить дальнейший доступ к официальному финансированию для целей обслуживания коммерческого долга, увеличивая вероятность реструктуризации долга и возложения убытков на кредиторов из частного сектора", - отмечают в Moody's.

Предложенный Конгрессом Соединенных Штатов законопроект, который требует от Минфина США добиваться комплексного облегчения долга Украины, в том числе от групп коммерческих кредиторов, свидетельствует о таких рисках.