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Moody's оценило потребности Украины в международной помощи до конца года

Фото: Moody's оценило потребности Украины в помощи в 50 млрд долларов (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Moody's оценивает потребности Украины в финансировании на 2022 год примерно в 50 млрд долларов (35% ВВП). Агентство прогнозирует рост государственного долга примерно до 90% ВВП с примерно 49 % на конец 2021 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Тяжесть экономического ущерба от затянувшегося военного конфликта будет иметь долгосрочные негативные последствия для государственных финансов, увеличивая риски для устойчивости долга", - говорится в сообщении.

Moody's ожидает, что значительная международная финансовая поддержка поможет смягчить прямые внешние риски и риски ликвидности. По оценкам Moody's, международные финансовые институты и другие доноры выделили около 38 млрд долларов финансовой поддержки, из которых 5 млрд долларов уже были выданы с начала вторжения, что должно покрыть значительную часть расчетных потребностей Украины в финансировании на 2022 год.

Кроме того, открытие счета в Международном валютном фонде (МВФ) для направления донорских ресурсов на платежный баланс и бюджетные нужды, включая возможность для стран передавать специальные права заимствования, приведет к дальнейшему увеличению финансирования.

"Обеспокоенность по поводу устойчивости такого высокого бремени государственного долга в среднесрочной перспективе может затруднить дальнейший доступ к официальному финансированию для целей обслуживания коммерческого долга, увеличивая вероятность реструктуризации долга и возложения убытков на кредиторов из частного сектора", - отмечают в Moody's.

Предложенный Конгрессом Соединенных Штатов законопроект, который требует от Минфина США добиваться комплексного облегчения долга Украины, в том числе от групп коммерческих кредиторов, свидетельствует о таких рисках.

Напомним, международное агентство Moody's прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%. Российское вторжение нанесет стране необратимые потери.

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