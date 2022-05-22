ru ua
Вс, 22 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Что будет с экономикой Украины в 2022 году: прогноз агентства Moody's

Новина українською →
Украина, Воскресенье 22 мая 2022 09:23
Что будет с экономикой Украины в 2022 году: прогноз агентства Moody's Фото: агентство Moody's ожидает падение ВВП Украины в 2022 году на 35% (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Международное агентство Moody's прогнозирует падение экономики Украины в 2022 году на 35%. Российское вторжение нанесет стране необратимые потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

"Moody's ожидает, что военный конфликт будет более затяжным, чем первоначально предполагалось. Агентство прогнозирует, что реальный ВВП резко сократится примерно на 35% в 2022 году, учитывая большие человеческие жертвы, значительный ущерб производственному потенциалу и инфраструктуре Украины, а также очень большое перемещение населения", - говорится в сообщении.

По оценкам Moody's, на те регионы, где идут боевые действия или которые оккупированы российскими войсками, до вторжения приходилось около 20% ВВП Украины, учитывая концентрацию сельскохозяйственной и промышленной деятельности.

Moody's ожидает, что обстрелы продолжат сдерживать восстановление значительной экономической активности до конца года.

В то время как Moody's ожидает, что экономика начнет постепенно восстанавливаться с 2023 года, вторжение России, вероятно, приведет к некоторым необратимым потерям ВВП, даже если будет оказана значительная внешняя поддержка для помощи в восстановлении.

Напомним, международное агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги правительства Украины с Caa2 до Caa3. Moody's также изменило на негативный прогноз рейтингов, находящихся на пересмотре.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Moody's Рейтинг
NEWS
Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ
Стамбульское коммюнике и гарантии безопасности: что известно о переговорах Украины с РФ
DAILY
Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Руины, "Бермуды" и подарок от Путина. Как выглядит и чем живет военный Харьков