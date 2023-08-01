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З монумента "Батьківщина-мати" демонтують радянський герб: фото, відео

Фото: з монумента "Батьківщина-мати" демонтують герб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Віталій Носач, Наталія Юрченко

З монумента "Батьківщина-мати" у Києві демонтують радянський герб. Його замінять на тризуб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

У вівторок, 1 серпня, у Києві продовжують демонтаж старого радянського герба на головному моменті країни "Батьківщина-мати". Роботи переносили декілька разів через сильний вітер.

Замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня. Вартість проекту - 28 мільйонів гривень.

Серп і молот демонтували

Як передає кореспондент РБК-Україна, після обіду зі столичного монумента "Батьківщина-мати" зняли радянські символи - серп та молот.

Декомунізація монумента

Минулого року у застосунку "Дія" провели опитування про те, чи варто замінити герб СРСР на тризуб на щиті "Батьківщини-матері". 85% із 800 тисяч українців підтримали декомунізацію.

Раніше у Міністерстві культури та інформаційної політики розповіли, що хочуть змінити радянський герб на тризуб, та показали, як буде виглядати момент після завершення робіт.

У неділю, 30 серпня, у Києві почали демонтаж герба на монументі "Батьківщина-мати".

Також стало відомо, що Національний музей історії України у Другій світовій війні хоче перейменувати монумент на "Україна-мати".

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