RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

С монумента "Родина-мать" демонтируют советский герб: фото, видео

Фото: с монумента "Батькивщина-мать" демонтируют герб (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Виталий Носач, Наталья Юрченко

С монумента "Родина-мать" в Киеве демонтируют советский герб. Его заменят на трезубец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента.

Во вторник, 1 августа, в Киеве продолжается демонтаж старого советского герба на главном моменте страны "Родина-мать". Работы переносили несколько раз из-за сильного ветра.

Вместо герба СССР установят украинский трезубец. Министерство культуры и информационной политики сообщало, что процесс будет завершен ко Дню независимости, 24 августа. Стоимость проекта - 28 миллионов гривен.

Декоммунизация монумента

В прошлом году в приложении "Дія" провели опрос о том, стоит ли заменить герб СССР на трезубец на щите "Родины-матери". 85% из 800 тысяч украинцев поддержали декоммунизацию.

Ранее в Министерстве культуры и информационной политики рассказали, что хотят сменить советский герб на трезубец, и показали, как будет выглядеть момент после завершения работ.

В воскресенье, 30 августа, в Киеве начали демонтаж герба на монументе "Родина-мать".

Также стало известно, что Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне хочет переименовать монумент на "Украина-мать".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРодина-мать