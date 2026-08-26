Монстри для ШІ: Apple випустила чип M5 Ultra та перший 2-нм процесор M6

Компанія Apple презентувала два нові процесори, орієнтовані на прискорення роботи зі штучним інтелектом, складну графіку та локальну обробку великих мовних моделей.

Характеристики та архітектура M5 Ultra

Флагманський чип M5 Ultra став найпотужнішим процесором за всю історію компанії. Це перший чип Apple, створений шляхом поєднання двох двокристальних процесорів M5 Max.

Процесор розроблений для професіоналів, які працюють із рендерингом 3D-графіки, візуальними ефектами та передовими ШІ-моделями.

Центральний процесор: до 36 ядер

Графічний процесор: до 80 ядер

Пропускна здатність пам'яті: 1.2 ТБ/с (це на 50 відсотків більше, ніж у M3 Ultra)

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Особливості процесора M6

Чип M6 орієнтований на звичайних користувачів, розробників і ШІ-ентузіастів. Процесор створено за 2-нанометровим техпроцесом, що забезпечує високу енергоефективність.

Він оснащений 12-ядерним центральним процесором (що на два ядра більше, ніж у M5), оновленим графічним блоком та подвійним 16-ядерним нейронним рушієм Neural Engine.

Завдяки цьому продуктивність обробки графічних ШІ-обчислень зросла майже на 30 відсотків порівняно з попередником.

M6 забезпечує революційний стрибок у продуктивності та енергоефективності. M5 Ultra розкриває безпрецедентну потужність рівня настільних ПК та величезну пропускну здатність об’єднаної пам’яті (скриншот: Apple)

Локальний ШІ та безпека

Розробники зможуть запускати та донавчати великі ШІ-моделі безпосередньо на комп'ютерах Mac без залучення хмарних обчислень.

Інструменти Apple автоматично оптимізують навантаження між центральним і графічним процесорами та Neural Engine. Це дає змогу використовувати як власний фреймворк Apple Foundation Models так і сторонні моделі.

Обробка даних безпосередньо на пристрої гарантує високий рівень приватності. Такий підхід створює безпечне середовище для роботи з чутливими даними користувачів та експериментів із новими ШІ-інструментами.

Нові пристрої Mac Mini з процесором M6 вже доступні для попереднього замовлення за ціною від 899 доларів. Офіційні поставки комп'ютерів розпочнуться після 22 вересня.