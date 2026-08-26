Монстры для ИИ: Apple выпустила чип M5 Ultra и первый 2-нм процессор M6

Компания Apple представила два новых процессора, ориентированных на ускорение работы с искусственным интеллектом, сложную графику и локальную обработку больших языковых моделей.

Характеристики и архитектура M5 Ultra

Флагманский чип M5 Ultra стал самым мощным процессором за всю историю компании. Это первый чип Apple, созданный путем совмещения двух двухкристальных процессоров M5 Max.

Процессор разработан для профессионалов, работающих с рендерингом 3D-графики, визуальными эффектами и современными ИИ-моделями.

Центральный процессор: до 36 ядер

Графический процессор: до 80 ядер

Пропускная способность памяти: 1.2 ТБ/с (это на 50 процентов больше, чем у M3 Ultra)

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Особенности процессора M6

Чип M6 ориентирован на обычных пользователей, разработчиков и ШИ-энтузиастов. Процессор создан по 2-нанометровому техпроцессу, что обеспечивает высокую энергоэффективность.

Он оснащен 12-ядерным центральным процессором (что на два ядра больше, чем у M5), обновленным графическим блоком и двойным 16-ядерным нейронным двигателем Neural Engine.

Благодаря этому производительность обработки графических ИИ-вычислений выросла почти на 30 процентов по сравнению с предшественником.

M6 обеспечивает революционный скачок в производительности и энергоэффективности. M5 Ultra раскрывает беспрецедентную мощность уровня настольных ПК и огромную пропускную способность объединенной памяти (скриншот: Apple)

Локальный ИИ и безопасность

Разработчики смогут запускать и доучить большие ИИ-модели непосредственно на компьютерах Mac без привлечения облачных вычислений.

Инструменты Apple автоматически оптимизируют нагрузку между центральным и графическим процессорами и Neural Engine. Это позволяет использовать как собственный фреймворк Apple Foundation Models, так и посторонние модели.

Обработка данных непосредственно на устройстве гарантирует высокий уровень приватности. Такой подход создает безопасную среду для работы с чувствительными данными пользователей и экспериментов с новыми инструментами ИИ.

Новые устройства Mac Mini с процессором M6 уже доступны для предварительного заказа по цене от 899 долларов. Официальные поставки компьютеров начнутся после 22 сентября.