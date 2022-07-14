"Монреаль" подписал контракт с первым номером драфта НХЛ-2022

Выбранный "Монреаль Канадиенс" под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги форвард сборной Словакии Юрай Слафковски заключил контракт с самым титулованным клубом франшизы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
18-летний словак поставил подпись под соглашением с канадцами на 3 года. Условия контракта стандартны для новичка. Слафковски будет зарабатывать 950 тысяч долларов в год, но с выполнением бонусов его общие выплаты могут вырасти до 4,45 млн.
Предыдущий сезон был первым для Слафковски в профессионалах. В регулярном сезоне финской Лийги он провел 31 матч, в которых забросил 5 шайб и оформил 5 ассистов. Еще 7 очков словацкий хоккеист добавил в плей-офф (2 гола, 5 передач).
Вместе со сверстником Немецом он попал в сборную Словакии на Олимпийские игры в Пекине. Там Слафковски стал лучшим бомбардиром турнира (7 пунктов), был признан самым ценным игроком Олимпиады и помог "Рыцарям Татры" завоевать бронзовые награды.
В то же время украинец Чолач попал в лагерь развития для талантов "Вегаса". В прошлом году он находился в ростере команды на этом же этапе подготовки, а теперь получил еще один шанс закрепиться в НХЛ после выступлений в Хоккейной лиге Онтарио.
К слову, новый сезон НХЛ начнется в октябре с матчей в столице Чехии.
Напомним, что Кубок Стэнли 2021/22 достался "Колорадо" после шестиматчевого финала с "Тампой-Бэй Лайтнинг".
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