UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Моноетнічна держава: ким вважали себе громадяни України у 2022 році

Фото: українцями вважають себе 95% громадян (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У грудні 2022 року 95% респондентів пов'язують себе з українською національністю. Менш як 2% вказали російську, 1% - і українську, й російську, а ще 2% - якусь іншу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Порівняно з 2017 роком частка української національності зросла на 7%, натомість частка російської зменшилася на 5%, а подвійної - на 2%. Тепер з українською національністю навіть на півдні та сході пов'язують себе 90%, тоді як п'ять років тому було 64%.

"Судячи з цих даних, Україна, по суті, перестала бути багатоетнічною державою, бо нетитульні національності становлять усього кілька відсотків населення", - зазначив замовник дослідження Володимир Кулик.

Він вважає, що відповідно, етнополітика не відіграватиме помітної ролі в загальнонаціональному політичному процесі, хоч і залишиться чинником в окремих регіонах та в стосунках України з міжнародними організаціями, перейнятими правами меншин.

"Але одна річ - дбати про класи й радіопрограми мовами меншин, а інша - давати раду їхнім прагненням до автономії або навіть відокремлення, що мусять робити деякі справді багатоетнічні країни (і мусила робити Україна в перше десятиліття незалежності)", - додав Кулік.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. На замовлення Володимира Кулика (у рамках гранту Канадського інституту українських студій) були додані запитання, що стосуються мови та ідентичності. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у грудні 2022 року більшість українців (58%) не вважають російську мову важливою. Натомість українську мову вважає неважливою тільки 1% респондентів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КМИС