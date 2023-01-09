Моноетнічна держава: ким вважали себе громадяни України у 2022 році

Порівняно з 2017 роком частка української національності зросла на 7%, натомість частка російської зменшилася на 5%, а подвійної - на 2%. Тепер з українською національністю навіть на півдні та сході пов'язують себе 90%, тоді як п'ять років тому було 64%.

"Судячи з цих даних, Україна, по суті, перестала бути багатоетнічною державою, бо нетитульні національності становлять усього кілька відсотків населення", - зазначив замовник дослідження Володимир Кулик.

Він вважає, що відповідно, етнополітика не відіграватиме помітної ролі в загальнонаціональному політичному процесі, хоч і залишиться чинником в окремих регіонах та в стосунках України з міжнародними організаціями, перейнятими правами меншин.

"Але одна річ - дбати про класи й радіопрограми мовами меншин, а інша - давати раду їхнім прагненням до автономії або навіть відокремлення, що мусять робити деякі справді багатоетнічні країни (і мусила робити Україна в перше десятиліття незалежності)", - додав Кулік.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 4-27 грудня 2022 року серед 2005 респондентів. На замовлення Володимира Кулика (у рамках гранту Канадського інституту українських студій) були додані запитання, що стосуються мови та ідентичності. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.