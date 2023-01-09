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Моноэтническое государство: кем считали себя граждане Украины в 2022 году

Фото: украинцами считают себя 95% граждан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В декабре 2022 95% респондентов связывают себя с украинской национальностью. Менее 2% указали русскую, 1% - и украинскую, и русскую, а еще 2% - какую-то другую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС.

По сравнению с 2017 годом доля украинской национальности выросла на 7%, в то время как доля русской уменьшилась на 5%, а двойной - на 2%. Теперь с украинской национальностью даже на юге и востоке связывают себя 90% респондентов, в то время как пять лет назад было 64%.

"Судя по этим данным, Украина, по сути, перестала быть многоэтническим государством, потому что нетитульные национальности составляют всего несколько процентов населения", - отметил заказчик исследования Владимир Кулик.

Он считает, что соответственно, этнополитика не будет играть заметной роли в общенациональном политическом процессе, хотя и останется фактором в отдельных регионах и в отношениях Украины с международными организациями, занимающимися правами меньшинств.

"Но одно дело - заботиться о классах и радиопрограммах на языках меньшинств, а другое - справляться с их стремлением к автономии или даже обособлению, что должны делать некоторые действительно многоэтнические страны (и должна была делать Украина в первом десятилетии независимости)", - добавил Кулик.

Киевский международный институт социологии (КМИС) провел собственный опрос 4-27 декабря 2022 среди 2005 респондентов. По заказу Владимира Кулика (в рамках гранта Канадского института украинских студий) были добавлены вопросы, касающиеся языка и идентичности. Опрос не проводился на территории оккупированного Россией Крыма и Донбасса, а также с гражданами, выехавшими за границу после 24 февраля 2022 года.

Напомним, по данным опроса КМИС, в декабре 2022 года большинство украинцев (58%) не считают русский язык важным. В то же время украинский язык считает неважным только 1% респондентов.

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