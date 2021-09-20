Монобольшинство Путина. Как "Единая Россия" снова выиграла выборы в Госдуму

Несмотря на укрепление российского авторитаризма с каждым годом, многие формальные демократические процедуры в РФ до сих пор сохраняются. В том числе и базовая из них – выборы.

17-19 сентября жители РФ выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва – нижней палаты российского парламента. Важнейшее событие политической жизни любой демократической страны – парламентские выборы – в РФ особого ажиотажа не вызвали. Очевидно, потому что парламент в России давно не является не только местом принятия решений, но и даже площадкой для полноценных политических дебатов.

В связи с предсказуемостью итогов выборов и их невозможностью хоть как-то повлиять на политический курс Москвы, в российских медиа даже обсуждался вопрос: а зачем вообще власть решила эти выборы проводить?

"Находящееся в апатичном состоянии общественное мнение без особых проблем согласилось бы и с отменой дорогостоящих выборов, как год назад согласилось на "обнуление" сроков Владимира Путина. Выборы нужны не столько российскому обществу, сколько власти для очередного подтверждения ее легальности и легитимности, а также сохранения в сравнительно мобилизованном состоянии так называемого "большинства", – дается ответ в статье Московского центра Карнеги.

Бюджетный подход

Партийная система РФ законсервирована уже почти два десятилетия. С 2003 года в Госдуме представлены только четыре партии: путинская "Единая Россия" и три представителя "системной оппозиции": коммунисты во главе с Геннадием Зюгановым (фракцию КПРФ он бессменно возглавляет уже 27 лет), ЛДПР Владимира Жириновского (аналогичный стаж) и "Справедливая Россия".

"Системные оппозиционеры" время от времени критикуют отдельные инициативы власти, особенно ближе к каким-то выборам, но реально противостоять "Единой России" они не могут, да и не хотят. "Системность", основанная на хороших отношениях с Кремлем, в российской политической структуре намного важнее.

По сути, наличие подконтрольных "оппозиционеров" позволяет партии власти охватывать все более-менее заметные сегменты электората, которые по каким-то причинам не хотят голосовать непосредственно за "Единую Россию". И, естественно, никто из "оппозиционеров" не ставит под сомнение магистральный имперский курс Кремля. Более того, в своих программах они декларируют еще более радикальные подходы к "украинскому вопросу", вплоть до призывов официально включить ОРДЛО в состав РФ.

В действующей Госдуме седьмого созыва, избранной в 2016 году, "единороссы" с запасом владеют конституционным большинством – 334 мандата из 450. Его сохранение в 300+ голосов было названо задачей-максимум партии в начале года. Задача-минимум – получить хотя бы простое большинство в 250 мандатов, набрав 45% по партийным спискам при явке избирателей в 45%. При этом половина Госдумы избирается по мажоритарным округам, что в авторитарных государствах априори дает существенные бонусы провластным кандидатам.

Выборы в России давно превратились в формальность (фото: twitter.com / tatar_inform)

Определенные рейтинговые трудности партия власти начала испытывать с 2018 года. Эйфорический эффект от оккупации Крыма, которая подняла поддержку Путина и власти в целом до заоблачных высот, к тому времени уже угас. А проведение пенсионной реформы, главный элемент которой – повышение пенсионного возраста, за несколько месяцев обвалило рейтинги власти на 20% – до 31% поддержки. К тому же, за реформу проголосовала только "Единая Россия", остальные "системные оппозиционеры" выступили против или не участвовали в голосовании – настоящая дерзость по российским политическим меркам.

Потому получение уверенного парламентского большинства для "ЕР" после сентябрьских выборов 2021 года выглядело абсолютно реальной, но все же трудоемкой задачей. Как пишет Фонд Карнеги, власти надо было выполнить сразу две разнонаправленные задачи: снизить явку протестного, особенно продемократического электората, но привлечь на участки побольше избирателей-конформистов, в первую очередь бюджетников.

Непосредственно зависимого от государства населения в РФ становится все больше. Согласно данным Росстата, доля доходов от предпринимательской деятельности в общей структуре доходов россиян в 2020 году составила только 5,2% (в 2000-ом – 15,4%). Тогда как доля социальных выплат за 20 лет выросла с 13,8% до 20,1%.

Кроме того, накануне выборов российская власть прибегла к проверенному методу – целевым выплатам из бюджета отдельным категориям населения. Семьи с детьми накануне начала учебного года получили по 10 тысяч рублей (около 3700 гривен), столько же получили пенсионеры, а военнослужащим досталась разовая выплата в 15 тысяч рублей. Выплаты последним двум категориям обошлись российскому бюджету в полтриллиона рублей.

Зато власть решила сэкономить на прямых видеотрансляциях с избирательных участков, благодаря которым на предыдущих выборах удавалось хотя бы фиксировать масштабные вбросы бюллетеней за "единороссов".

Другой нехитрый прием – само голосование растянули на три дня, с 17 по 19 сентября. Естественно, в таких условиях проконтролировать вбросы и прочие фальсификации гораздо сложнее.

Россия фальсифицировала выборы за счет жителей ОРДЛО и Крыма (фото: wikimedia.by / MediaPhoto.Org)

На руку власти сыграло и внедрение дистанционного онлайн-голосования. Российские оппозиционные медиа уже подмечали "аномалии" в пользу кандидатов от "ЕР" при электронном голосовании на предыдущих местных выборах. Сейчас право голосовать онлайн получили жители шести регионов РФ, а также оккупированного Севастополя и обладатели российских паспортов из ОРДЛО. Последних, по данным российской власти, набралось около 150 тысяч человек.

Кроме того, для желающих принять участие в голосовании жителей ОРДЛО организовали полторы тысячи спецрейсов в Ростовскую область. Многим выдавали российские паспорта непосредственно перед голосованием. Итоги такого "волеизъявления" вполне предсказуемы. А 19 сентября на Youtube появилось видео, где неизвестный человек голосует онлайн с учетных записей жителей ОРЛО. Естественно, за "Единую Россию".

Хорошие отношения

Российской власти удалось реализовать еще одну принципиальную задачу на выборах в Госдуму – фактически, отстранить от участия в них представителей несистемной оппозиции, в первую очередь, сторонников Алексея Навального. Его "Фонд борьбы с коррупцией", дружественные организации и штабы были признаны экстремистскими, и все причастные к их работе автоматически потеряли право баллотироваться.

Ряд других известных оппозиционных деятелей нейтрализовали уголовными делами, многим пришлось просто выехать из РФ. В рамках борьбы с "иностранными агентами" под удар попали немногочисленные оставшиеся в России независимые СМИ.

Много сил было потрачено на борьбу с разработанной штабом Навального технологией "умного голосования". Поисковикам Google и Яндекс решением московского суда запретили показывать в поисковой выдаче словосочетание "умное голосование" – по иску компании, торгующей овечьей шерстью. Также Google и Apple заставили удалить приложение "Навальный" из своих магазинов, бот "Умного голосования" заблокировали и в Telegram.

Суть технологии – избирателей призывают поддержать кандидата, который может составить конкуренцию "единороссу" на мажоритарном округе. Причем не важно, какую именно партию этот кандидат представляет, главное – чтобы у него были реальные шансы победить кандидата от партии власти. В пропорциональной части выборов сторонники Навального призывают голосовать за любую проходную партию, кроме "Единой России". То есть главная цель "умного голосования" – чтобы партия Путина в конечном итоге получила как можно меньше мандатов, любой ценой.

Это дает повод для критики "умного голосования" даже в оппозиционной российской среде. Ведь в выигрыше нередко оказываются еще менее демократические силы, чем "Единая Россия". Так, на этих выборах в Госдуму на 61% мажоритарных округов штабы Навального призвали поддержать кандидатов от КПРФ, как самых реальных конкурентов партии власти. Очевидно, недовольные повышением пенсионного возраста избиратели "ЕР" как раз и перетекли к последователям Ленина.

Коммунисты испугались своих рейтингов и свернули агитацию (фото: kremlin.ru)

Как сообщает "Независимая газета", рост рейтинга КПРФ в последние месяцы встревожил не только Кремль, но и самих коммунистов. "Претензия на 25–30% (по итогам выборов, – ред.) уже вызвала бы вопросы у Кремля, так что партия сама притормозила свою кампанию", – пишет издание. Действительно, несколько лишних мандатов в Госдуме для "системных оппозиционеров" вряд ли стоили бы ухудшения отношений с Кремлем, где могли бы подумать, что коммунисты всерьез претендуют на власть в стране.

В итоге после подсчета 95% голосов КПРФ заняла второе место с результатом в 19,2%. На третьем оказалась ЛДПР Жириновского с 7,5% поддержки. Сразу за ними с результатом в 7,4% – объединение "Справедливая Россия – За правду", одним из лидеров которого является писатель Захар Прилепин, участвовавший в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Судя по всему, в Госдуму попадет и пятая партия – "Новые люди" с результатом в 5,4%, которая позиционирует себя как умеренных либералов. Естественно, максимально лояльных к Кремлю.

Но главный победитель выборов – это все же "Единая Россия". Партия Путина получила 49,6% по спискам и выиграла 199 из 225 мажоритарных округов. В сумме это позволит ей снова получить в восьмой Госдуме конституционное большинство. Возможно, абсолютное количество мандатов будет немного меньшим, чем в седьмом созыве, но это некритично. Главную задачу на выборах – обеспечить фон для беспроблемного переизбрания Путина президентом в 2024 году, партия власти выполнила.