Выборы в Госдуму РФ. "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство
Партия "Единая Россия" получает 48,56% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам. Так, уже было обработано 70,67% протоколов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".
В то же время КПРФ (Коммунистическая партия РФ) набирает 20,25%, ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) - 7,68%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди" - 5,53%.
Отметим, что выборы в Госдуму России проходили в течение трех дней - 17 и 18 сентября (считаются дополнительными), а 19 сентября - основной день голосования.
Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые прошли в ОРДЛО и в Крыму.
Кроме того, жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.
Добавим, в Нью - Йорке и Берлине прошли акции протеста в поддержку "умного голосования" на выборах в Госдуму РФ.