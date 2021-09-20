ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Выборы в Госдуму РФ. "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство

Новина українською →
Москва, Понедельник 20 сентября 2021 08:47
Выборы в Госдуму РФ. "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство Фото: "Единая Россия" сохраняет конституционное большинство после обработки 70% протоколов (twitter.com/hedge_hoga)
Автор: Мария Кучерявец

Партия "Единая Россия" получает 48,56% голосов на выборах депутатов Госдумы по партийным спискам. Так, уже было обработано 70,67% протоколов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ТАСС".

В то же время КПРФ (Коммунистическая партия РФ) набирает 20,25%, ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) - 7,68%, "Справедливая Россия - за правду" - 7,42%, "Новые люди" - 5,53%.

Отметим, что выборы в Госдуму России проходили в течение трех дней - 17 и 18 сентября (считаются дополнительными), а 19 сентября - основной день голосования.

Напомним, что Украина вводит санкции за выборы в Госдуму, которые прошли в ОРДЛО и в Крыму.

Кроме того, жителей ОРДЛО свозили в Россию для участия в выборах. Для этого организовали автобусы и выдачу российских паспортов.

Добавим, в Нью - Йорке и Берлине прошли акции протеста в поддержку "умного голосования" на выборах в Госдуму РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Государственная дума РФ Российская Федерация Выборы
NEWS
Спад случаев: в Украине 2265 новых COVID-заражений
Спад случаев: в Украине 2265 новых COVID-заражений
DAILY
Сергей Наев: РФ в любое время может перейти к боевым действиям на Юге Украины
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Сергей Наев: РФ в любое время может перейти к боевым действиям на Юге Украины