ua en ru
Пн, 03 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

monobank запустив спільні картки: тепер можна ділити рахунок із близькими

Понеділок 03 листопада 2025 15:51
UA EN RU
monobank запустив спільні картки: тепер можна ділити рахунок із близькими Фото: monobank запустив спільні карти (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

У monobank з'явилася нова опція - спільні картки. Тепер користувачі можуть ділити один рахунок із близькими, встановлювати ліміт витрат і контролювати операції просто в застосунку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в Telegram Олега Гороховського.

У застосунку monobank відсьогодні з'явилася можливість користуватися спільною карткою.

Якщо раніше для ведення спільного бюджету потрібно було переказувати гроші з картки на картку або передавати фізичну картку, то тепер процес став значно простішим.

Щоб створити спільну картку, необхідно оновити застосунок і під своєю карткою натиснути кнопку "Відкрити доступ".

Далі можна вибрати близьку людину і встановити місячний ліміт витрат. Після цього користувач отримає власну картку з унікальним номером, але спільним балансом.

"Щоб усе було і зручно, і по закону, у отримувача доступу створюється унікальна картка з власним номером. Але баланс на ній спільний із вашим", - пояснили у monobank.

Особа, яка відкрила доступ, бачитиме усі витрати з рахунку, а користувач спільної картки - лише свої транзакції. Отримувач додаткової карти може оплачувати покупки-онлайн, пробити перекази, додавати карту в Apple Pay та Google Pay.

Одночасно можна мати до 3-х додаткових карток на один рахунок. Окрім того, в будь-який момент спільний доступ можна закрити.

Читайте РБК-Україна в Google News
Monobank
Новини
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Україна отримала додаткову партію ракет Storm Shadow від Британії, - Bloomberg
Аналітика
Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Перемир'я чи "блекаут"? З чим Україна йде в зиму і чого чекати від Трампа