monobank запустил cовместные карты: теперь можно делить счет с близкими

Понедельник 03 ноября 2025 15:51
UA EN RU
monobank запустил cовместные карты: теперь можно делить счет с близкими Фото: monobank запустил общие карты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

В monobank появилась новая опция - совместны карточки. Теперь пользователи могут делить один счет с близкими, устанавливать лимит трат и контролировать операции прямо в приложении.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram Олега Гороховского.

В приложении monobank с сегодняшнего дня появилась возможность пользоваться совместной картой.

Если раньше для ведения общего бюджета нужно было переводить деньги с карты на карту или передавать физическую карту, то теперь процесс стал гораздо проще.

Чтобы создать совместную карту, необходимо обновить приложение и под своей картой нажать кнопку "Открыть доступ".

Далее можно выбрать близкого человека и установить месячный лимит трат. После этого пользователь получит собственную карточку с уникальным номером, но общим балансом.

"Чтобы все было и удобно, и по закону, у получателя доступа создается уникальная карточка с собственным номером. Но баланс на ней общий с вашим", - пояснили в monobank.

Лицо, открывшее доступ, будет видеть все расходы со счета, а пользователь общей карты - только свои транзакции. Получатель дополнительной карты может оплачивать покупки онлайн, пробить переводы, добавлять карту в Apple Pay и Google Pay.

Одновременно можно иметь до 3-х дополнительных карточек на один счет. Кроме того, в любой момент общий доступ можно закрыть.

