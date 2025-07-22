Monobank запустив нову функцію для iPhone, яка змінить спосіб оплати: подробиці

Що відомо

"У нас вже давно є "Термінал у смартфоні" - він дозволяє бізнесу приймати оплати без фізичного термінала. Але досі це працювало лише на Android. Сьогодні ми це нарешті виправили", - повідомили у Monobank.

Застосунок "Термінал by mono" дає змогу підприємцям приймати безконтактні платежі за допомогою банківських карток, смартфонів або годинників завдяки технології Tap to Pay. Все, що потрібно - iPhone XS або новіший. Жодних окремих POS-терміналів не потрібно.

Власнику бізнесу достатньо встановити додаток, ввести суму - і клієнт може просто прикласти картку чи гаджет до смартфона для оплати.

Він також пожартував, що під час тестування встановив термінал на смартфон дружини, і тепер вона щодня "списує з нього гроші за сніданок".

Функція вже доступна для підприємців. Це може стати серйозним проривом для малого бізнесу в Україні, зробивши прийом оплат простішим і доступнішим.

Monobank в Україні

Monobank - це перший в Україні банк, що працює виключно через застосунок без фізичних відділень. Запущений у листопаді 2017 року Fintech Band у партнерстві з Універсал Банком.

Банк пропонує кредитні та дебетові карти. Станом на початок 2025 року Monobank обслуговує близько 9,8 млн активних карт і займає друге місце серед банків за цим показником. Також він входить до трійки лідерів за обсягом депозитів - близько 108 млрд гривень.