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Monobank пропонує 1% кешбеку підприємствам за зарплати на свої картки

Україна, Понеділок 16 червня 2025 14:03
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Monobank пропонує 1% кешбеку підприємствам за зарплати на свої картки Фото: Monobank платитиме кешбек (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Monobank хоче змінити підхід до зарплатних проєктів. Він стимулює компанії перейти на його картки, виплачуючи їм грошовий кешбек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського в Telegram.

Гороховський повідомив, що банк деякий час тому зайнявся залученням клієнтів на отримання зарплати в Монобанк. Зараз зарплату через банк виплачує 530 юросіб та отримує 94 тисяч співробітників.

"Як зробити так, щоб корпоративні клієнти вибрали нас, тобто перейшли на зарплатне обслуговування до нас і перевели своїх співробітників?"- написав він.

На його думку, це питання, яке можна вирішити за гроші.

"Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде", - повідомив Гороховський.

Співзасновник Monobank звернувся до розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів: "Зекономте державі гроші - не виплачуйте зарплати по-старому. Отримайте раціональний кешбек".

Monobank в Україні

Monobank - це перший в Україні банк, що працює виключно через застосунок без фізичних відділень. Запущений у листопаді 2017 року Fintech Band у партнерстві з Універсал Банком.

Банк пропонує кредитні та дебетові карти. Станом на початок 2025 року Monobank обслуговує близько 9,8 млн активних карт і займає друге місце серед банків за цим показником. Також він входить до трійки лідерів за обсягом депозитів - близько 108 млрд гривень.

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