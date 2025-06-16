Monobank пропонує 1% кешбеку підприємствам за зарплати на свої картки

Monobank хоче змінити підхід до зарплатних проєктів. Він стимулює компанії перейти на його картки, виплачуючи їм грошовий кешбек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на співзасновника Monobank Олега Гороховського в Telegram.

Гороховський повідомив, що банк деякий час тому зайнявся залученням клієнтів на отримання зарплати в Монобанк. Зараз зарплату через банк виплачує 530 юросіб та отримує 94 тисяч співробітників.

"Як зробити так, щоб корпоративні клієнти вибрали нас, тобто перейшли на зарплатне обслуговування до нас і перевели своїх співробітників?"- написав він.

На його думку, це питання, яке можна вирішити за гроші.

"Ми платимо 1% кешбек підприємству від суми заробітної плати, що вони виплатили на наші картки своїм співробітникам. Такого не робив ніхто, ніколи й ніде", - повідомив Гороховський.

Співзасновник Monobank звернувся до розпорядників бюджетних коштів всіх рівнів: "Зекономте державі гроші - не виплачуйте зарплати по-старому. Отримайте раціональний кешбек".