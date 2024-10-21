Monobank запустив магазин market by mono: як він працює і що там можна купити

Раніше РБК-Україна розповідало, що monobank запустив нову функцію "Групові витрати", яка спрощує розподіл витрат серед користувачів. Тепер можна створювати групи, додавати витрати та автоматично розраховувати, хто скільки винен, без необхідності обміну картковими номерами чи чеками.

Нова функція дозволяє зручно відслідковувати спільні витрати, наприклад у подорожах чи під час організації заходів. Monobank автоматично розраховує суми для кожного учасника, а також надсилає нагадування про оплату.

Також ми писали, що monobank додав нову функцію в додатку, яка дозволяє клієнтам отримувати попередження про майбутні витрати. Тепер користувачі розширення банку можуть налаштувати сповіщення і дізнаватися, яка сума та за що буде списана з їхнього рахунку за один-два дні наперед.

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